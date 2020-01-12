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 Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента

Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

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 Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН
13:23   12 Января 2020
Россия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна одного из домов в Москве вечером 11 января. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Перед инцидентом Пунтус отдыхала в баре со своим молодым человеком, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым. Позже пара поехала к нему домой, где Баков лег спать. О падении фотомодели из окна он узнал от полицейских, прибывших на место происшествия.

По данным РЕН-ТВ, девушке диагностировали перелом тазовых и бедренных костей. Пунтус получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб легких.

Модель Алеся Кафельникова в своем Instagram рассказала, ее коллегу нашли в кустах раздетую. Она предполагает, что Пунтус явно прятали. Сейчас девушка ничего не помнит, кроме своего имени.

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Автор: Арсений Аскольский
#падение #модель

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