Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Михалкова в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна одного из домов в Москве вечером 11 января. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Перед инцидентом Пунтус отдыхала в баре со своим молодым человеком, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым. Позже пара поехала к нему домой, где Баков лег спать. О падении фотомодели из окна он узнал от полицейских, прибывших на место происшествия.

По данным РЕН-ТВ, девушке диагностировали перелом тазовых и бедренных костей. Пунтус получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб легких.

Модель Алеся Кафельникова в своем Instagram рассказала, ее коллегу нашли в кустах раздетую. Она предполагает, что Пунтус явно прятали. Сейчас девушка ничего не помнит, кроме своего имени.