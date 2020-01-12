Милонов заявил о высоком уровне русофобии на иностранных интернет-площадках

Власти России смогут заставить иностранные компании соблюдать предписания РФ только после принятия закона о надежном Рунете. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей в воскресенье, 12 января.

По мнению Милонова, принятие закона о надежном Рунете позволит властям России эффективнее бороться с врагами государства. Ведь если данные о российских пользователях будут перемещены на сервера в России, иностранные компании начнут соблюдать законодательство нашей страны.

Собеседник агентства также ответил на вопрос, почему интернет-гиганты, такие как Twitter, YouTube, Telegram и Facebook, отказываются соблюдать российское законодательство, рискуя своими активами в России. Дело в том, что основа их бизнеса находится в США, именно поэтому им крайне невыгодно противоречить политике этого государства.

«Когда кому-то во властных элитах там показалось, что Facebook агитирует за тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, руководителя этой соцсети тут же вызвали в Конгресс и просто мочалили его мордой об стол!» — напомнил депутат.

Милонов также заявил, что эти соцсети являются площадками для экстремистов, выступающих с антироссийскими лозунгами. Уровень русофобии на иностранных интернет-площадках примерно одинаков, считает депутат. Он привел в пример российский YouTube, который часто выносит в тренды фейковые видео Алексея Навального и призвал «что-то сделать» с позиции правосудия не только с интернет-площадкой, но и с самим блогером.