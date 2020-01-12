Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Западные СМИ продвигают свои деструктивные интересы на территории России, считает Ганжара

Западные СМИ продвигают свои деструктивные интересы на территории России, считает Ганжара

 Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента

Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

 Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН
Западные СМИ продвигают свои деструктивные интересы на территории России, считает Ганжара

Западные СМИ продвигают свои деструктивные интересы на территории России, считает Ганжара

 Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента

Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента
Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

 Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН

Прекращение боев между ЛНА и боевиками ПНС Ливии приветствовали в ООН
13:41   12 Января 2020
Россия

Милонов заявил о высоком уровне русофобии на иностранных интернет-площадках

Милонов заявил о высоком уровне русофобии на иностранных интернет-площадках

Власти России смогут заставить иностранные компании соблюдать предписания РФ только после принятия закона о надежном Рунете. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей в воскресенье, 12 января.

По мнению Милонова, принятие закона о надежном Рунете позволит властям России эффективнее бороться с врагами государства. Ведь если данные о российских пользователях будут перемещены на сервера в России, иностранные компании начнут соблюдать законодательство нашей страны.

Собеседник агентства также ответил на вопрос, почему интернет-гиганты, такие как Twitter, YouTube, Telegram и Facebook, отказываются соблюдать российское законодательство, рискуя своими активами в России. Дело в том, что основа их бизнеса находится в США, именно поэтому им крайне невыгодно противоречить политике этого государства. 

Закон о надежном Рунете позволит защитить Россию от врагов страны

«Когда кому-то во властных элитах там показалось, что Facebook агитирует за тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, руководителя этой соцсети тут же вызвали в Конгресс и просто мочалили его мордой об стол!» — напомнил депутат.

Милонов также заявил, что эти соцсети являются площадками для экстремистов, выступающих с антироссийскими лозунгами. Уровень русофобии на иностранных интернет-площадках примерно одинаков, считает депутат. Он привел в пример российский YouTube, который часто выносит в тренды фейковые видео Алексея Навального и призвал «что-то сделать» с позиции правосудия не только с интернет-площадкой, но и с самим блогером.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #милонов #общество #надежный рунет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...