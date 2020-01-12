Фонд Горбачева опроверг слова экс-президента о длинных выходных

Первый президент СССР Михаил Горбачев не критиковал длинные новогодние выходные в России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в воскресенье, 12 января.

Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы Горбачев призывал отметить новогодние каникулы, потому что «народ в эти дни просто бездельничает».

Палажченко подчеркнул, что общался с экс-президентом, который утверждает, что не давал комментариев прессе и никак не высказывался по такому поводу.