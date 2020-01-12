Навальный готов платить миллионы, чтобы ФБК не носил статус иноагента

Навальный делает все, чтобы ФБК не был зарегистрирован иноагентом, ведь тогда придется декларировать и полученные и потраченные деньги. Такое мнение высказал юрист Илья Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Минюст России обратил внимание на уклонение основанного блогером Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), включенного в реестр иноагентов, от регистрации в статусе иностранного агента. Ведомство заинтересовалось этим после письма, направленного Федеральным агентством новостей. Затем в ФБК признали, что Минюст направил организации уведомление о том, что если статус иностранного агента не будет оформлен до 31 января, ФБК ждет ряд штрафов, а именно до 500 тысяч рублей для организации и до 300 тысяч рублей для руководителей.

ФБК был включен Минюстом России в реестр НКО-иностранных агентов еще 9 октября 2018 года по итогам проверки, которая выявила несколько крупных денежных поступлений в организацию из иностранных государств. ФБА «Экономика сегодня» побеседовало с юристом Ильей Ремесло и узнало его мнение по поводу сложившейся ситуации.

«Навальный не включает свой ФБК в список иноагентов по простой причине: такой шаг повлечет обязанность подавать специальные отчеты о получении и расходовании денежных средств. Кроме того, организация должна будет маркироваться иноагентом при каждом упоминании ее названия. Все это делать команда Навального очень не хочет. Именно поэтому они и подали заявление об исключении компании из реестра», — объяснил собеседник агентства.

Он также добавил, что по закону, если организация перестает получать деньги из заграницы, ее могут исключить из списка иноагентов. По его мнению, Навальный и «сотоварищи» рассчитывают на то, что новые проверки не обнаружат «очередных траншей из-за рубежа», а ФБК сможет избежать статуса иноагента.

Следственный комитет России 3 августа 2019 года возбудил уголовное дело в отношении глав ФБК по статье «Легализация (отмывание) денежных средств». Следствие выявило, что приближенные ФБК, а также сотрудники фонда, в 2016–2018 годах отмыли через счета организации около одного миллиарда рублей, которые поступили от неизвестных лиц, получивших эти деньги преступным путем. Навальный и команда назвали эти поступления «пожертвованиями сторонников».

«Деньги Навальный легализует через российских граждан или сторонние организации. Но то, что он получает средства из-за рубежа, не отрицают даже самые ярые сторонники блогера. Сам Навальный и его ближайшие соратники – миллионеры, при этом люди десятилетиями нигде не работают. ФБК же требует крупного финансирования. Сопоставить простейшие выводы может и ребенок», — отметил Ремесло.

Навальный так старательно избегает статуса иноагента для своей организации из страха полной дискредитации в обществе так как вскроются истинные иностранные спонсоры ФБК. Постоянные штрафы и негативные упоминания в СМИ заметно снизят эффективность этой антироссийской организации, ее работа станет почти невозможна без доверия населения. Эксперты считают, что Навальный скорее станет платить штрафы, чем позволит зарегистрировать ФБК иностранным агентом.

Илья Ремесло подчеркнул, что избегать статуса иноагента вполне вписывается в планы руководства ФБК, ведь его признание дискредитирует фонд публично. Однако, обратил внимание эксперт, «решение платить штрафы тоже не самое безобидное», тем более, по его словам, об иностранном спонсорстве ФБК заявляют даже самые ярые его сторонники.