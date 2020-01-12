Крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты на товары в магазинах. По мнению заведующего кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олега Свиридова, покупатели от этого только выиграют, пишет телеканал «360».

Свиридов отметил, что банки могли отказаться от кредитов на товары в магазинах из-за того, что на это требуется больше затрат, а их возвратность ниже. Также он обратил внимание на то, что сейчас предоставляется большое количество потребительских кредитов.

«Там идет привязка к конкретному товару, а проще конечно, когда люди просто берут деньги и выбирают сами. Потребительский кредит сам по себе дешевле, чем кредит, который берется в магазине, потому что в цену товара заложена стоимость кредита, а она обычно бывает намного выше», — передает его слова телеканал «360».

Эксперт подчеркнул, что сами покупатели часто не видят разницы между заемом и процентами, оформляя кредит в магазине. При этом, получая потребительский кредит в банке, клиент видит четкое разграничение из-за «более открытой схемы».

В заключение Свиридов напомнил, что работать с банками без посредников всегда проще, а проценты на кредитных картах меньше, чем на магазинных.