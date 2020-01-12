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12:44   12 Января 2020
Россия

Отказ банков выдавать магазинные кредиты на руку покупателям, считает финансист

Отказ банков выдавать магазинные кредиты на руку покупателям, считает финансист

Крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты на товары в магазинах. По мнению заведующего кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олега Свиридова, покупатели от этого только выиграют, пишет телеканал «360».

Свиридов отметил, что банки могли отказаться от кредитов на товары в магазинах из-за того, что на это требуется больше затрат, а их возвратность ниже. Также он обратил внимание на то, что сейчас предоставляется большое количество потребительских кредитов.

«Там идет привязка к конкретному товару, а проще конечно, когда люди просто берут деньги и выбирают сами. Потребительский кредит сам по себе дешевле, чем кредит, который берется в магазине, потому что в цену товара заложена стоимость кредита, а она обычно бывает намного выше», — передает его слова телеканал «360».

Эксперт подчеркнул, что сами покупатели часто не видят разницы между заемом и процентами, оформляя кредит в магазине. При этом, получая потребительский кредит в банке, клиент видит четкое разграничение из-за «более открытой схемы».

В заключение Свиридов напомнил, что работать с банками без посредников всегда проще, а проценты на кредитных картах меньше, чем на магазинных.

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Автор: Галина Кандинская
#кредит

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