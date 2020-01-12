Президент РФ Владимир Путин единственный, кто смог в краткие сроки примирить враждующих в Ливии. Об этом заявила политолог Юлия Стрелкова в беседе с Федеральным агентством новостей в воскресенье, 12 декабря.

Сегодня в полночь в ливийской столице установился режим прекращения огня. Первыми боевые действия прекратили вооруженные силы Ливийской национальной армии. Таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар отреагировал на инициативу Путина, который 8 января призвал стороны ливийского конфликта остановить кровопролитие.

Политолог, комментируя ситуацию, предложила вспомнить призывы ООН и всего мирового сообщества о введении режима прекращения огня на период празднования Айд аль-Адхи в августе прошлого года, на которые так никто и не отреагировал.

При этом инициативу президента России поддержали все участники противостояния. Именно поэтому ожесточенная борьба вокруг Триполи прекратилась «как по мановению руки», подчеркнула Стрелкова.

«Лев вошел в клетку и тигры встали», — заявила собеседница агентства.

В субботу, 11 января, в ходе визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила Путину провести в Берлине конференцию по ситуации в Ливии. Глава российского государства поддержал идею, но отметил, что к участию в мероприятии стоит допустить только те страны, которые по-настоящему заинтересованы в разрешении конфликта.