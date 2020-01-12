Уничтожен один из главарей «Талибана»* в Афганистане

Лидер запрещенной в России организации «Талибан» уничтожен в результате авиаудара на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает TOLOnews.

Отмечается, что операцию по ликвидации главаря провели афганские ВВС в провинции Кундуз. Известно, что когда был нанесен удар, командир боевиков по имени Махибулла направлялся в Имам Шахиб. Как сообщает оборонное ведомство, он являлся гражданином Пакистана. Других подробностей инцидента пока нет.

В конце декабря на северо-востоке Афганистана произошли столкновения с боевиками «Талибана», из-за которых погибли по меньшей мере 17 представителей сил народного ополчения.

В ноябре глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мирный договор с «Талибаном» возможен только при условии прекращения огня.