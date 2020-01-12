Перемирие в Ливии продемонстрировало полное доверие к России на Ближнем Востоке

Перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вступило в силу в Ливии. Оно стало возможно только благодаря участию в переговорах России.

Все стороны конфликта прекратили огонь в 00:00 по московскому времени, на час раньше ливийского — в знак уважения. Издание Nation news отмечает, что это первое всеобъемлющее прекращение огня с того момента, как ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама».

Главарь ПНС Файез Саррадж и полевые командиры боевиков отказывались урегулировать конфликт мирным способом. Напротив, они обратились к Турции с просьбой перебросить в Триполи боевиков из сирийского Идлиба. Ситуация казалась безвыходной, но неожиданно посредником между сторонами выступила Россия.

На переговорах в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о содействии мирному процессу в Ливии — ПНС осталось без поддержки протурецких сил.

Политолог Константин Беловодский уверен, что успех переговоров — заслуга президента России, который подарил Ливии надежду на мир. Еще неделю назад считалось, что турецкие наемники или военные будут воевать с войсками Хафтара, но российский лидер этого не допустил.

Перемирие даст возможность сторонам ливийского конфликта нормально заняться переговорами, уверен собеседник издания.

«Нелегитимное ПНС понимает — их дни, по сути дела, уже сочтены. Законный парламент и Хафтар не только обладают мощнейшей поддержкой населения, но и международной поддержкой. Которую, кстати, им тоже обеспечила Россия», — отметил эксперт.

Перемирие в стране началось в 00:00 по московскому времени, хотя в Триполи было еще 23:00. По словам сенатора Сергея Цекова, такой жест уважения РФ заслужила тем, что и сама уважает суверенитет других стран.

«Россия — страна, которая добивается мира и согласия. Страна, которая может быть посредником, но не вмешивается во внутренние дела других государств и всегда помогает тем силам, которые имеют определенную степень легитимности», — уверен Цеков.

Доверие на Ближнем Востоке можно заслужить только реальными действиями и результатами, отмечает издание. Все стороны конфликта в Ливии признают Россию не только как посредника, но и как наблюдателя-миротворца, резюмируют журналисты.