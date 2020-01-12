Шеф-повара рассказали, какие блюда не стоит заказывать в итальянских ресторанах

Издание Insider узнало у шеф-поваров и ресторанных критиков, какие блюда лучше не заказывать в итальянских ресторанах, а к каким стоит присмотреться.

Ресторанный критик Джулия Хелтон назвала пиццу «Маргарита» грабежом из-за неоправданно высокой цены в практически в любом заведении. По ее словам, гости платят минимум 12 долларов за «тесто, немного соуса, моцареллу и несколько листочков базилика».

«Перестаньте платить за это блюдо», — призвала она.

Хелтон посоветовала выбирать пиццу с несколькими начинками, приготовленную в каменной печи.

Шеф-повар во втором поколении Натали Сервино предостерегла от заказа салата капрезе (томаты, моцарелла, свежие листья базилика и оливковое масло), если сезон помидоров закончился. Чаще всего томаты в таком салате оказываются безвкусными, отметила эксперт.

«Лучше выберите что-то другое», — посоветовала Сервино.

Она также рекомендовала отказаться от чесночных гренок. Она посоветовала заменить их свежим хлебом, который не нужно чем-то посыпать, чтобы он был вкусным.

Фуд-блогер Алекки Шунк считает, что спагетти болоньезе дешевле приготовить дома. По ее словам, блюдо просто готовиться, а испортить его трудно.

Кулинарные эксперты считают, что в итальянском ресторане стоит обратить внимание на тушеные блюда. Зачастую их приготовление — трудоемкий процесс, который может достигать 12 часов.

Джулия Хелтон отдельно выделила домашнюю пасту. По ее словам, нет ничего вкуснее, чем это свежеприготовленное в ресторане блюдо.

Традиционную закуску сицилийской кухни — жареные рисовые шарики аранчини — тоже лучше попробовать в итальянском ресторане, чем пытаться приготовить дома.