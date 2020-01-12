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Склад мебельного магазина горит в Ереване

Жители района Айн-Зара в Триполи сообщили о стрельбе со стороны боевиков ПНС

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11:46   12 Января 2020
Весь мир

CNN узнал, что США планируют выслать более десятка саудовских военных

CNN узнал, что США планируют выслать более десятка саудовских военных

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в Соединенных Штатах, будут высланы из страны.  Об этом сообщает CNN со ссылкой источники в воскресенье, 12 января.

Такое решение принято в связи со стрельбой на базе ВМС во Флориде, жертвами которой стали четыре человека. США не обвиняют саудовских военных в содействии нападавшему, однако подозревают их в связях с экстремистскими движениями.

По словам источника CNN, часть служащих также подозревают в хранении детской порнографии. Отмечается, что ФБР и Минюст от комментариев отказались.

Напомним, 6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь, погибли четыре человека, включая стрелка. Представитель Пентагона 19 декабря сообщил, что ведомство проверило всех обучающихся в стране 850 саудовских курсантов и не нашло никаких данных, указывающих на «непосредственную угрозу».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #пентагон #саудовская аравия

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