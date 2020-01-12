CNN узнал, что США планируют выслать более десятка саудовских военных

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в Соединенных Штатах, будут высланы из страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой источники в воскресенье, 12 января.

Такое решение принято в связи со стрельбой на базе ВМС во Флориде, жертвами которой стали четыре человека. США не обвиняют саудовских военных в содействии нападавшему, однако подозревают их в связях с экстремистскими движениями.

По словам источника CNN, часть служащих также подозревают в хранении детской порнографии. Отмечается, что ФБР и Минюст от комментариев отказались.

Напомним, 6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь, погибли четыре человека, включая стрелка. Представитель Пентагона 19 декабря сообщил, что ведомство проверило всех обучающихся в стране 850 саудовских курсантов и не нашло никаких данных, указывающих на «непосредственную угрозу».