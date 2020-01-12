Мирный диалог между ПНС и парламентом Ливии может возобновиться на сессии в Женеве

Помощник главы миссии ООН в Ливии Стефани Уильямс и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри обсудили в ходе встречи в субботу подготовку к Берлинской конференции. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщается на официальной странице госсовета в Facebook.

Отмечается, что в ходе переговоров был поднят вопрос о возобновлении диалога так называемого Правительства национального согласия Ливии с Палатой представителей на сессиях в Женеве в конце января.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу ФРГ провести в Берлине международную конференцию по Ливии. При этом глава государства заявил, что в конференции должны участвовать страны, которые заинтересованы в разрешении ситуации в Ливии. Только при таком условии удастся достичь весомых результатов, считает Путин. На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он выразил надежду, что на Ближнем Востоке удастся избежать нового конфликта. Позже он обсудил вопрос ливийского урегулирования и с эмиром Катара, и с наследным принцем Абу-Даби.

Тему Ливии глава государства поднимал в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла 8 января в Стамбуле. Ей предшествовала официальная церемония запуска газопровода «Турецкий поток». В тот день оба политика призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия в полночь 12 января.