Склад мебельного магазина горит в Ереване

Пресс-служба МЧС Армении сообщила о горении склада мебельного магазина в малом центре Еревана. Об этом стало известно в воскресенье, 12 января.

«Сигнал о пожаре в салоне-магазине «Нико» поступил 12 января на пульт дежурного службы спасения 911», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации огня выехали пять пожарно-спасательных расчетов ереванского управления, а также команда специального пожарного отряда и группа Национального центра кризисного управления. Кроме этого, на место происшествия отправились врачи Центра медицины катастроф.

Ведомство сообщило, что на складе магазина горят древесные отходы. Пожар охватил территорию площадью 250 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет.