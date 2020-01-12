Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Трое рыбаков оказались на оторванной льдине в Охотской море в магаданской бухте, однако их удалось спасти. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, мужчины рыбачили на льду в двухстах метрах от пирса на Старой Веселой. Они не успели заметить, что начался отлив, а ледовое поле раскололось. Рыбакам не удалось самостоятельно преодолеть трещину и вернуться на берег.

Инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области в это время осуществляли ежедневное патрулирование района на снегоходах. Они увидели рыбаков на льдине, успокоили их и вместе дождались спасателей мэрии Манадана на катере на воздушной подушке.

«"Хивус" благополучно доставил мужчин к берегу бухты Гертнера», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство напомнило об опасности выхода на лед в бухтах Магадана, а также о распоряжении мэра, действующем в городе, о запрете подледной рыбалки.