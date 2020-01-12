Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения
Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

 Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения
Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

 Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
11:07   12 Января 2020
Россия

Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Трое рыбаков оказались на оторванной льдине в Охотской море в магаданской бухте, однако их удалось спасти. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает ГУ МЧС России по региону. 

По информации ведомства, мужчины рыбачили на льду в двухстах метрах от пирса на Старой Веселой. Они не успели заметить, что начался отлив, а ледовое поле раскололось. Рыбакам не удалось самостоятельно преодолеть трещину и вернуться на берег. 

Инспекторы центра ГИМС МЧС России по Магаданской области в это время осуществляли ежедневное патрулирование района на снегоходах. Они увидели рыбаков на льдине, успокоили их и вместе дождались спасателей мэрии Манадана на катере на воздушной подушке.

«"Хивус" благополучно доставил мужчин к берегу бухты Гертнера», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство напомнило об опасности выхода на лед в бухтах Магадана, а также о распоряжении мэра, действующем в городе, о запрете подледной рыбалки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #общество #охотское море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...