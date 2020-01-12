Пользователи соцсетей сообщили о полном затишье на южных направлениях столицы Ливии Триполи. Это стало результатом наступившего перемирия между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Отмечается, что речь идет о районах Айн Зара, Салах ад-Дин, аль-Машруа, ас-Свани, ас-Саадия и аль-Азизия.

ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий на западе Ливии. Так армия отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. Огонь прекратили и террористы так называемого ПНС Ливии, оккупировавшие часть страны.

Таким образом в Ливии впервые за много месяцев наступило перемирие. Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой президента РФ.