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Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

 Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
11:07   12 Января 2020
Весь мир

Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

Пользователи соцсетей сообщили о полном затишье на южных направлениях столицы Ливии Триполи. Это стало результатом наступившего перемирия между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Отмечается, что речь идет о районах Айн Зара, Салах ад-Дин, аль-Машруа, ас-Свани, ас-Саадия и аль-Азизия.

ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий на западе Ливии. Так армия отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. Огонь прекратили и террористы так называемого ПНС Ливии, оккупировавшие часть страны.

Таким образом в Ливии впервые за много месяцев наступило перемирие. Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в североафриканской стране целиком и полностью является заслугой президента РФ.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #триполи

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