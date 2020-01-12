Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1a897a9a7947c0a1a92754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Жертвами торнадо и бурь на юге и в центральной части США стали по меньшей мере 11 человек за последние несколько дней, сообщает AP.

Дороги и трассы обледенели в Техасе, это стало причиной множества ДТП. В одной из аварий погибли полицейский и пожарный. В Луизиане ветер повалил на жилой дом дерево — мужчина умер от полученных травм. Также сообщается о гибели супружеской пары, чей трейлер перевернулся из-за ветра.

Жертвами торнадо в Алабаме стали три человека. Всего этом штате без электричества остались 67 тысяч человек, перебои со светом зафиксированы также от Техаса до Огайо.

Мощные дожди в Оклахоме вызвали наводнения, из-за которых утонул один мужчина. Уточняется, что его унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.