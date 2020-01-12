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 Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Застрявших на оторвавшейся льдине рыбаков спасли в Охотском море

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения
Склад мебельного магазина горит в Ереване

Склад мебельного магазина горит в Ереване

Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

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Триполитанцы пишут о полном затишье на южных направлениях столицы

 Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
10:44   12 Января 2020
Весь мир

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек

Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1a897a9a7947c0a1a92754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Жертвами торнадо и бурь на юге и в центральной части США стали по меньшей мере 11 человек за последние несколько дней, сообщает AP.

Дороги и трассы обледенели в Техасе, это стало причиной множества ДТП. В одной из аварий погибли полицейский и пожарный. В Луизиане ветер повалил на жилой дом дерево — мужчина умер от полученных травм. Также сообщается о гибели супружеской пары, чей трейлер перевернулся из-за ветра.

Жертвами торнадо в Алабаме стали три человека. Всего этом штате без электричества остались 67 тысяч человек, перебои со светом зафиксированы также от Техаса до Огайо.

Мощные дожди в Оклахоме вызвали наводнения, из-за которых утонул один мужчина. Уточняется, что его унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #торнадо

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