Жертвами торнадо на юге США стали минимум 11 человек
Жертвами торнадо и бурь на юге и в центральной части США стали по меньшей мере 11 человек за последние несколько дней, сообщает AP.
Дороги и трассы обледенели в Техасе, это стало причиной множества ДТП. В одной из аварий погибли полицейский и пожарный. В Луизиане ветер повалил на жилой дом дерево — мужчина умер от полученных травм. Также сообщается о гибели супружеской пары, чей трейлер перевернулся из-за ветра.
Жертвами торнадо в Алабаме стали три человека. Всего этом штате без электричества остались 67 тысяч человек, перебои со светом зафиксированы также от Техаса до Огайо.
Мощные дожди в Оклахоме вызвали наводнения, из-за которых утонул один мужчина. Уточняется, что его унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.