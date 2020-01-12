Бывший украинский депутат призвал отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Экс-депутат Верховной рада и глава запрещенной в РФ организации «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Об этом он написал у себя в Facebook в пятницу, 12 января.

Речь шла о годовщине похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился самый крупный пожар в городе за XVI век.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров у себя на странице.

Бывший депутат и раньше допускал абсурдные антироссийские заявления. В декабре 2019 года он заявил, что намерен устроить поход на Крым. Ранее он также предлагал «переименовать» полуостров.