Министр обороны Британии обеспокоен возможной потерей США «лидерства в мире»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что стране нужно готовиться к ослаблению военной роли США в мире. Такое мнение он выразил в интервью The Sunday Times.

Уоллес напомнил о выводе войск США из Сирии и просьбе президента Дональда Трампа к НАТО активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке. Британский министр считает, что Вашингтон намерен проводить все более изоляционистскую внешнюю политику.

Он не исключил, что США могут оставить лидирующие позиции в мире.

«Это будет плохо как для мира, так и для нас. Мысль об этом не дает мне спать по ночам», — сказал министр.

По мнению Уоллеса, Великобритания должна быть готова воевать, не опираясь на американскую помощь. Он добавил, что правительству следует переоснастить армию, чтобы войска не зависели от ВС США, в частности от самолетов-разведчиков.