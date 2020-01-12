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10:21   12 Января 2020
Россия

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения

Диетолог посоветовала россиянам продукты для похудения

Врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые могут помочь при похудении. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает портал E1.ru.

Худеющим следует добавить в свой рацион фрукты, в частности ананас. Он содержит полезный фермент бромелайн, который улучшает пищеварение и снижает образование жировой ткани, сообщила врач. 

Торопыгина подчеркнула, что для нормализации уровня инсулина и укрепления иммунитета следует употреблять грейпфрут. Она добавила, что очищать фрукт от пленки не стоит, потому что в ней содержится нарингин. Это вещество ускоряет метаболизм и оказывает желчегонный эффект.

Женщина отметила, что в борьбе с лишним весом могут помочь пряности. Так, имбирь способен стимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, которые улучшают процесс расщепления пищи. 

Специалист также напомнила о пользе корицы, отвечающей за стабилизацию уровня сахара в крови. Корица также создает ощущение сытости, поэтому ее следует использовать при приготовлении блюд.

Врач добавила, что употреблять в пищу перечисленные продукты можно только в умеренном количестве, несмотря на их полезные свойства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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