Ведущие банки России отказались от выдачи кредитов в магазинах

Практически все крупнейшие банки в России отказались от выдачи кредитов в магазинах за последние три года. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование «БКС Премьер».

Отмечается, что только три российских банка — «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит» — выдавали займы в магазинах. Отказ остальных 27 кредитных организаций от POS-займов связан с тем, что они перестроили свою работу и решили выдавать больше кредитных карт.

Как пояснили изданию, кредитные карты имеют ряд преимуществ — кэшбэк, бонусы и различные скидки. Однако покупатели не всегда могут понять условия приобретения и принцип работы кредиток. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие годы банки сделают ставку на кредитные карты и потребительские ссуды.

Несмотря на отказ от такого вида кредитования, за три квартала прошедшего года портфель соответствующих займов увеличился до 180 миллиардов рублей — на 13 миллиардов рублей.

По данным Центробанка, на 1 октября 2019 года просрочки платежей по POS-кредитованию, кредитам наличными и кредитным картам составили 7,4 процента.