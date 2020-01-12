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9:59   12 Января 2020
Россия

Ведущие банки России отказались от выдачи кредитов в магазинах

Ведущие банки России отказались от выдачи кредитов в магазинах

Практически все крупнейшие банки в России отказались от выдачи кредитов в магазинах за последние три года. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование «БКС Премьер». 

Отмечается, что только три российских банка — «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит» — выдавали займы в магазинах. Отказ остальных 27 кредитных организаций от POS-займов связан с тем, что они перестроили свою работу и решили выдавать больше кредитных карт. 

Как пояснили изданию, кредитные карты имеют ряд преимуществ — кэшбэк, бонусы и различные скидки. Однако покупатели не всегда могут понять условия приобретения и принцип работы кредиток. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие годы банки сделают ставку на кредитные карты и потребительские ссуды.

Несмотря на отказ от такого вида кредитования, за три квартала прошедшего года портфель соответствующих займов увеличился до 180 миллиардов рублей — на 13 миллиардов рублей.

По данным Центробанка, на 1 октября 2019 года просрочки платежей по POS-кредитованию, кредитам наличными и кредитным картам составили 7,4 процента.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #банки #кредит #общество #кредитование

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