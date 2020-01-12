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9:31   12 Января 2020
Россия

Россиянин погиб на горнолыжном склоне, наткнувшись на собственную лыжу

Россиянин погиб на горнолыжном склоне, наткнувшись на собственную лыжу

Житель Новосибирской области наткнулся на собственную лыжу и погиб. Несчастный случай произошел во время катания в кузбасском Шерегеше. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации Таштагольского района. 

Как сообщили в администрации, молодой человек ехал по трассе на большой скорости. Наткнувшись на развилку, он захотел поехать сначала в одну сторону, но затем передумал и повернул в другую. Затем турист упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.

«Он из Новосибирской области, поселок Петровское», — уточнили в пресс-службе.

Пострадавший был доставлен в Таштагольскую городскую больницу, сообщила собеседница агентства. Он получил тяжелые травмы, которые привели к большой кровопотере и шоку. Мужчину прооперировали, но это не помогло. Он скончался. Ему было 35 лет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #несчастный случай #лыжи

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