Названа причина резкого потепления климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Алексей Киселев объяснил, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Об этом в воскресенье, 12 января, пишет «Российская газета».

Эксперт напомнил, что россияне живут в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

«Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий», — объяснил он.

Суша имеет другую теплоемкость, на данный процесс также оказывает влияние рельеф местности, отметил он. Климатолог также допустил, что всплески холодной и теплой погоды в нашей стране могут быть более резкими.

Он подчеркнул, что климатология в целом определяет не прогноз, а некий тренд на десятилетия. При этом ответить точно на вопрос, какой климат будет в 2020 году, почти невозможно, отметил специалист.