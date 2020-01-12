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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

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 Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК

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Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
4:46   12 Января 2020
Весь мир

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Жители Триполи отмечают наступление долгожданного перемирия на территории Ливии.

В социальных сетях появляется все больше публикаций, оповещающих о празднованиях и запусках фейерверков в ливийской столице. Одно из крупнейших ливийских СМИ Libya Al Ahrar TV опубликовало видеозапись, на которой виден праздничный салют в центре Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий на западе Ливии. ЛНА так отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. Таким образом в Ливии впервые за много месяцев наступило перемирие. Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в Ливии целиком и полностью является заслугой Владимира Путина.

 

 

 

 

 

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Автор: Олег Королев
#ливия #перемирие #триполи #лна

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