Жители Триполи отмечают наступление долгожданного перемирия на территории Ливии.

В социальных сетях появляется все больше публикаций, оповещающих о празднованиях и запусках фейерверков в ливийской столице. Одно из крупнейших ливийских СМИ Libya Al Ahrar TV опубликовало видеозапись, на которой виден праздничный салют в центре Триполи.

شاهد | عدد من أهالي العاصمة طرابلس يحتفلون بوقف إطلاق النار pic.twitter.com/TQKliMqitV — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 11, 2020

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий на западе Ливии. ЛНА так отозвалась на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. Таким образом в Ливии впервые за много месяцев наступило перемирие. Ранее политолог Константин Беловодский выразил уверенность, что режим перемирия в Ливии целиком и полностью является заслугой Владимира Путина.