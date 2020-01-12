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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
4:39   12 Января 2020
Весь мир

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Жители столицы Ливии Триполи оживленно радуются достигнутому перемирию и объявлению прекращения режима огня в западной части страны.

В ливийском сегменте социальной сети Twitter появляются публикации, в которых сообщается о длинных очередях в продуктовых магазинах. Воодушевленные спокойной обстановкой триполитанцы покупают сладости в честь наступившего перемирия.

8 января президент России прибыл в Турцию, где встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран провели переговоры, по итогам которых было отмечено, что стабильность в Ливии будет достигнута только благодаря инклюзивному диалогу между сторонами, который должен проводиться под эгидой ООН на основании соглашения 2015 года.

Президенты призвали стороны ливийского конфликта к прекращению военных действий 11 января в 23.00 по местному времени. Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) откликнулись на это предложение. 11 января солдаты этой армии не выполняли боевых задач, готовясь к перемирию, однако были вынуждены защищаться от обстрелов со стороны террористов Правительства национального согласия (ПНС).

 

 

 

 

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Автор: Олег Королев
#ливия #перемирие #триполи #лна

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