Жители столицы Ливии Триполи оживленно радуются достигнутому перемирию и объявлению прекращения режима огня в западной части страны.

В ливийском сегменте социальной сети Twitter появляются публикации, в которых сообщается о длинных очередях в продуктовых магазинах. Воодушевленные спокойной обстановкой триполитанцы покупают сладости в честь наступившего перемирия.

#عاجل إزدحام على محلات المواد الغذائية لشراء المكرونة بعد الهدنة المُعلنة???????? — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) January 11, 2020

8 января президент России прибыл в Турцию, где встретился со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран провели переговоры, по итогам которых было отмечено, что стабильность в Ливии будет достигнута только благодаря инклюзивному диалогу между сторонами, который должен проводиться под эгидой ООН на основании соглашения 2015 года.

Президенты призвали стороны ливийского конфликта к прекращению военных действий 11 января в 23.00 по местному времени. Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) откликнулись на это предложение. 11 января солдаты этой армии не выполняли боевых задач, готовясь к перемирию, однако были вынуждены защищаться от обстрелов со стороны террористов Правительства национального согласия (ПНС).