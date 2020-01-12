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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
3:52   12 Января 2020
Весь мир

Тишина в Ливии наступила лишь благодаря усилиям Путина — политолог

Тишина в Ливии наступила лишь благодаря усилиям Путина — политолог

Наступившее на территории Ливии перемирие является заслугой президента России Владимира Путина, уверен политолог Константин Беловодский.

«Тишина в Ливии это полностью заслуга Владимира Путина. Теперь там (в Ливии) больше не стреляют и это даст возможность обеим сторонам внутриливийского конфликта нормально заняться переговорами», - заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Специалист обратил внимание на тот факт, что российскому лидеру удалось сделать так, что турецкие военнослужащие и наемники не ведут бои с солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам Беловодского, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии понимает, что их дни уже по сути сочтены.

«Законный парламент и фельдмаршал ЛНФ Халифа Хафтар не только обладают мощнейшей поддержкой населения, но и международной поддержкой, которую кстати, им тоже обеспечила Россия», — резюмировал политолог.

С 12 января в Ливии начал действовать режим прекращения огня. Противоборствующие стороны пришли к соглашению о прекращении активных боевых действий ради урегулирования обстановки на территории государства.

Российский президент в ходе встречи с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 8 января выступил с предложением разрешить ситуацию в Ливии, введя режим прекращения огня. Глава Турции поддержал инициативу Владимира Путина.

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Автор: Олег Королев
#путин #ливия #перемирие #лна #пнс

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