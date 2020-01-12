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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
3:35   12 Января 2020
Весь мир

Видеообращение пресс-секретаря ЛНА оповестило народ Ливии о начале перемирия

Видеообращение пресс-секретаря ЛНА оповестило народ Ливии о начале перемирия

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил о прекращении военных действий в западном регионе Ливии посредством видеообращения к народу.

В своем видеообращении ливийский генерал заявил, что Генеральное командование ЛНА с 01.00 12 января прекращает вести любые боевые действия в западной части Ливии.

Аль-Мисмари также подчеркнул, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обязано соблюдать достигнутые договоренности о прекращении огня. Генерал ЛНА отдельно обратил внимание на тот факт, что ливийская армия готова силой ответить на любое нарушение достигнутых соглашений о перемирии.

Ранее МИД России заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к согласию относительно прекращения военных действий на территории Ливии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил, что Москва и Анкара призывают стороны к режиму прекращения огня в Ливии начиная с 00:01 воскресенья, 12 января.

 

 

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Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #лна #пнс

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