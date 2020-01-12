Видеообращение пресс-секретаря ЛНА оповестило народ Ливии о начале перемирия

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил о прекращении военных действий в западном регионе Ливии посредством видеообращения к народу.

В своем видеообращении ливийский генерал заявил, что Генеральное командование ЛНА с 01.00 12 января прекращает вести любые боевые действия в западной части Ливии.

Аль-Мисмари также подчеркнул, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обязано соблюдать достигнутые договоренности о прекращении огня. Генерал ЛНА отдельно обратил внимание на тот факт, что ливийская армия готова силой ответить на любое нарушение достигнутых соглашений о перемирии.

Ранее МИД России заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли к согласию относительно прекращения военных действий на территории Ливии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил, что Москва и Анкара призывают стороны к режиму прекращения огня в Ливии начиная с 00:01 воскресенья, 12 января.