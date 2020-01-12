Боевики ПНС нарушили перемирие на западе Ливии — ЛНА

Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинила подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) радикалов в нарушении перемирия на западе Ливии.

Федеральное агентство новостей сообщает, что режим прекращения огня был нарушен на нескольких направлениях в западной части Ливии. Террористы ПНС открыли огонь буквально сразу же после объявления перемирия.

Вечером в субботу, 11 января, ЛНА объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья. Так армия отозвалась на предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня по позициям вооруженных группировок в 23:00 по ливийскому времени. Уже спустя 40 минут позиции ЛНА были обстреляны. Боевики ПНС напали на 128 и 188 пехотные батальоны ЛНА, занимающие позиции в районе населенного пункта Айн-Зара.

Стоит напомнить, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия и приступить к переговорному процессу. Такое заявление было сделано после встречи двух лидеров 8 января в Стамбуле.