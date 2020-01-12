Глава ФЗНЦ призвал ПНС прекратить все связи с террористами после перемирия в Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал Правительство национального согласия (ПНС) Ливии разорвать любые отношения с террористами после наступления перемирия в стране.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий в западной части Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. ЛНА отозвалась на предложение российского президента Владимира Путина прекратить огонь по позициям вооруженных группировок. Таким образом в Ливии наступило перемирие — в первый раз за много месяцев, на протяжении которых шла антитеррористическая операция ЛНА «Аль-Карама».

Глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, президент ФЗНЦ Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей высоко оценил взвешенную позицию ливийской армии Хафтара, которая стала выполнять условия перемирия четко и неукоснительно. Подобное решение далось непросто фельдмаршалу Хафтару, поскольку ЛНА борется в стране с террористами, и, по мнению экспертов, эта борьба уже была близка к завершению.

«Сейчас мы все ждем переговоров по общеливийскому умиротворению, замерению и неукоснительному выполнению, возвращению, я бы сказал, к схиратским соглашениям, то есть на повестке дня принятие конституции и подготовка к объединению страны в рамках президента, в том числе», — заметил глава ФЗНЦ.

Особо журналист выделил предупреждение командующего ЛНА о том, что реакция на попытки нарушить перемирие в Ливии будет предельно жесткой. В связи с этим Малькевич призвал ПНС Ливии покончить с террористическим прошлым и оборвать все связи с радикалами. Собеседник издания также добавил, что в настоящий момент ждет от ПНС освобождения российских социологов из тюрьмы «Митига».