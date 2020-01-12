ЛНА учла мнение Москвы об урегулировании ситуации в Ливии и объявила о перемирии

Генеральное командование Вооруженных сил Ливии согласилось с инициативой президента России Владимира Путина и его приверженностью прекращению огня во всех частях Ливии с субботы, 11 января, в 23:00 по ливийскому времени.

В заявлении, которое транслировалось на ливийском радио, пресс-секретарь ЛНА Ахмад аль-Мисмари подчеркнул, что Генеральное командование армии высоко ценит усилия Путина по прекращению огня в Ливии. Аль-Мисмари напомнил, что террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отправило в тюрьму двух россиян, которые занимались социологической работой в Триполи.

«Весь регион и главнокомандующий ливийской армией фельдмаршал Халифа Хафтар стремятся обеспечить мир, к которому стремятся ливийцы, и с нетерпением ждут каждого свободного и почетного гражданина, ожидающего преодоления кризиса, вызванного террористическими организациями», — подчеркнул пресс-секретарь ЛНА.

Политолог Юлия Стрелкова в комментарии Федеральному агентству новостей заметила, что время начала перемирия было выбрано не случайно — это 00.00 по московскому, а не местному времени. Тот факт, что посыл, озвученный российским лидером, соблюден представителями ливийской армии до деталей, говорит о важности мнения Москвы относительно обстановки в регионе.

Примечателен и тот факт, что противники Хафтара также прислушались к заявлению Путина. Это означает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно начал действовать в Ливии в соответствии с позицией Москвы.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе диалога с российским коллегой Владимиром Путиным пришел к согласию относительно прекращения огня на территории Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что лидеры России и Турции призывают к прекращению огня в Ливии начиная с 00:01 воскресенья, 12 января.