Террористы ПНС открыли огонь по позициям ЛНА спустя 40 минут после объявления перемирия
Позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) подверглись обстрелу уже спустя 40 минут после объявления режима прекращения огня.
Радикальные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) атаковали 128 и 188 пехотные батальоны ЛНА, которые занимают позиции в населенном пункте Айн-Зар. Также в ливийском сегменте Twitter появляются сообщения о том, что террористы ПНС обстреляли отряды ЛНА в районе Аль-Хабда.
مشروع الهضبـة المـليشيات تخرق الهدنة وتقوم بالرماية على قواتنا المسلحة— Wagak Original (@wagak_original) January 11, 2020
Стоит сказать, что с 00.00 12 января 2020 года в Ливии был объявлен режим прекращения огня. Противоборствующие стороны в Ливии (ЛНА и ПНС) договорились о прекращении активных военных действий ради урегулирования политического кризиса на территории государства.