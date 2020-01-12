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Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

Фейерверки звучат в Триполи в честь перемирия, наступившего в Ливии

 Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии

Триполитанцы рады перемирию, наступившему в Ливии
3:12   12 Января 2020
Весь мир

Террористы ПНС открыли огонь по позициям ЛНА спустя 40 минут после объявления перемирия

Террористы ПНС открыли огонь по позициям ЛНА спустя 40 минут после объявления перемирия

Позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) подверглись обстрелу уже спустя 40 минут после объявления режима прекращения огня.

Радикальные формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) атаковали 128 и 188 пехотные батальоны ЛНА, которые занимают позиции в населенном пункте Айн-Зар. Также в ливийском сегменте Twitter появляются сообщения о том, что террористы ПНС обстреляли отряды ЛНА в районе Аль-Хабда.

Стоит сказать, что с 00.00 12 января 2020 года в Ливии был объявлен режим прекращения огня. Противоборствующие стороны в Ливии (ЛНА и ПНС) договорились о прекращении активных военных действий ради урегулирования политического кризиса на территории государства.

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Автор: Олег Королев
#перемирие #лна #пнс

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