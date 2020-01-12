Армия Хафтара в Ливии прекратила бои с боевиками ПНС

Продолжительная антитеррористическая операция Ливийской национальной армии (ЛНА) сменилась перемирием на территории североафриканской республики. Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в Ливии было принято руководством ЛНА. Огонь по позициям бандформирований был остановлен в 23:00 по местному времени (00:00 мск).

Операция «Аль-Карама» ЛНА под руководством Халифы Хафтара проводится в Ливии с 2014 года. Сегодня, 11 января, армия Хафтара прекратила выполнение боевых задач, но сохраняла боевую готовность на случай атаки со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия. Бандиты ПНС, в свою очередь, не прекращали обстрел позиций ЛНА до глубокого вечера.

Ближе к 23:00 в столице Ливии — Триполи — автоматные очереди сменились тишиной. Режим прекращения огня в городе вступил в действие и появилась надежда на урегулирование ситуации в стране мирным путем.

Наступление перемирия стало возможным благодаря встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которая состоялась 8 января в Стамбуле. Российский лидер предложил коллеге из Турции ввести режим прекращения огня для решения ливийского кризиса и Эрдоган с ним согласился. Стороны договорились, что для достижения дипломатического уровня необходимо прекратить огонь в Ливии в 23:00 по местному времени (00.00 мск).

Напомним, что Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара с 2014 года проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков.