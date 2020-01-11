Власти Ирана объявили 3 января Всемирным днем сопротивления в память об убитом военными Пентагона главе спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касиме Сулеймани.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. Удар был совершен по приказу американского президента Дональда Трампа.

За убийство иранского генерала Вашингтон раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.