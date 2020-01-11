Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

 Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК

Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Власти Ирана объявили 3 января Всемирным днем сопротивления

Власти Ирана объявили 3 января Всемирным днем сопротивления

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

 Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК

Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Власти Ирана объявили 3 января Всемирным днем сопротивления

Власти Ирана объявили 3 января Всемирным днем сопротивления

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
21:27   11 Января 2020
Россия

Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский призвал жителей города прийти на выставку, которая посвящена арестованным террористам группировки «Сеть». Ее организовала партия депутата «Яблоко» в своем штабе на Шпалерной.

Вишневский пообещал показать на выставке некие документы по делу и фотографии. На открытии 12 января должны присутствовать родители арестованных. Депутат в эфире «Эха Москвы»назвал дело «Сети» сфабрикованным, проведя аналогию с украинцем Олегом Сенцовым.

ФАН напоминает: «Сеть» — разветвленная террористическая организация левых активистов. ФСБ арестовала осенью 2017 года 11 участников. Сейчаспод арестом девять. Следователи установили, что несколько членов группы планировали теракты во время ЧМ по футболу и выборов президента.

Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Еще до первых результатов расследования оппозиция и либеральные СМИ стали называть дело сфабрикованным, а самих активистов — жертвами, чьи права грубо нарушены. Вишневский называет участников дела «политическими заключенными». При этом основатели признали вину.

Либеральные СМИ —  BBC, «Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода» и другие, — в каждом материале про «Сеть» пишут, что признательные показания минимум двоих были буквально выбиты, а доказательства вины остальных строятся на видеозаписях страйкбольных сборищ.

Однако переписки подтверждают, что участники готовились задействовать настоящее оружие и взрывчатку — у нескольких фигурантов дела нашли также компоненты для изготовления взрывных устройств.

После помилования украинца Олега Сенцова оппозиционерам нужны новые «узники совести», пишет ФАН. А арестованные анархисты вполне подходят на такую роль.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Саида Габиева
#вишневский #сеть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...