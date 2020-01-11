Вишневский устроил в Петербурге выставку, оправдывающую террористов как «узников совести»

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский призвал жителей города прийти на выставку, которая посвящена арестованным террористам группировки «Сеть». Ее организовала партия депутата «Яблоко» в своем штабе на Шпалерной.

Вишневский пообещал показать на выставке некие документы по делу и фотографии. На открытии 12 января должны присутствовать родители арестованных. Депутат в эфире «Эха Москвы»назвал дело «Сети» сфабрикованным, проведя аналогию с украинцем Олегом Сенцовым.

ФАН напоминает: «Сеть» — разветвленная террористическая организация левых активистов. ФСБ арестовала осенью 2017 года 11 участников. Сейчаспод арестом девять. Следователи установили, что несколько членов группы планировали теракты во время ЧМ по футболу и выборов президента.

Еще до первых результатов расследования оппозиция и либеральные СМИ стали называть дело сфабрикованным, а самих активистов — жертвами, чьи права грубо нарушены. Вишневский называет участников дела «политическими заключенными». При этом основатели признали вину.

Либеральные СМИ — BBC, «Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода» и другие, — в каждом материале про «Сеть» пишут, что признательные показания минимум двоих были буквально выбиты, а доказательства вины остальных строятся на видеозаписях страйкбольных сборищ.

Однако переписки подтверждают, что участники готовились задействовать настоящее оружие и взрывчатку — у нескольких фигурантов дела нашли также компоненты для изготовления взрывных устройств.

После помилования украинца Олега Сенцова оппозиционерам нужны новые «узники совести», пишет ФАН. А арестованные анархисты вполне подходят на такую роль.