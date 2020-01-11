Соболь и Навальный улетели отдыхать, оставив Жданова и Милова собирать милостыню для ФБК

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь не стала отказываться от очередной поездки и улетела на горнолыжный курорт Домбай в КЧР, несмотря на миллионные долги. На отдых уехал и основатель фонда Алексей Навальный. Предположительно, он отправился в Таиланд.

После резкой критики россиян из-за роскошного отдыха на Кипре, Соболь предпочла отдохнуть на бюджетном российском курорте, отмечает Nation News. Издание напомнило о долге экс-кандидата в 3 700 000 рублей и отметило, что юристу следовало бы отказаться даже от недорогой поездки.

Журналисты советуют «затянуть потуже пояса» и самому Навальному. Блогер оказался неспособным к длительной экономии: с долгами из 2019 года семья Навальных сначала скрасила отдых походом в ресторан, а затем и поездкой на курорт.

Между тем директор ФБК Иван Жданов и ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов активно собирают деньги для компенсаций ущерба организациям, претерпевшим убытки из-за организованных Навальным и Соболь незаконных акций летом 2019 года. За несколько дней они достали очти 4,7 миллиона рублей для «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог».

Только треть денег перечислили «анонимные» жертвователи. Основная часть средств, по словам Милова, взята в долг у неких кредиторов. Их личности также не разглашаются.

Издание напоминает, что «школьники и пенсионеры» не могли «задонатить» несколько миллионов. Это сделали заокеанские патроны Навального, оплачивающие его антироссийскую деятельность.

Журналисты уверены, что сбор 4,7 миллиона рублей требует больших усилий даже при наличии влиятельных спонсоров из-за рубежа — недавно блогер проговорился о тесном сотрудничестве с семьей миллиардеров Зиминых.

Пока команда ФБК выдумывает финансовые схемы, Соболь и Навальный наслаждаются беззаботным отдыхом. Ранее россиян уже возмущал цинизм Навального и Соболь: они отказались помочь задержанным на летних митингах, а после улетели отдыхать в разгар судебных процессов.