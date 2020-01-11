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Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
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20:15   11 Января 2020
Россия

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Президент РФ Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о своем недавнем визите в Сирию и переговорах с главой страны Башаром Асадом. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой германского правительства в субботу, 11 января.

Путин подчеркнул, что РФ и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть решен исключительно политическими средствами, согласно резолюции 2254 Совбеза ООН.

По его словам, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, ситуация в стране стабилизируется. Путин также обсудил с Меркель «вопросы постконфликтного возрождения» САР. Президент считает, что «любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями»

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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