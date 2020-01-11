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Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

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Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

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Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
19:46   11 Января 2020
Россия

Путин уверен, что РФ сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Путин уверен, что РФ сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Российский президент Владимир Путин не сомневается, что РФ сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно, без иностранных партнеров. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

«Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи», — подчеркнул глава государства.

Путин также признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. Он также выразил надежду, что газопровод заработает до конца 2020 года, либо в первом квартале 2021 года.

Меркель, в свою очередь, заявила, что Германия отвергает санкции США в отношении «Северного потока — 2».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #северный поток-2

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