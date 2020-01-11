Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Президент России Владимир Путин выразил беспокойство тем, что большое количество наемников перебрасывается в Ливию из зоны Идлиба в Сирии. Глава РФ заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии», — отметил Путин.

Путин выразил надежду, что после договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом боевые действия в Ливии прекратятся в соответствии с инициативой перемирия.

«Одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики», — добавил Путин.

Глава РФ надеется, что стороны конфликта в Ливии прислушаются к призыву Анкары и Москвы о прекращении огня с 00:00 12 января. Ранее, 8 января по итогам встречи в Стамбуле лидеры Турции и России призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после успехов антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА), которую, по его словам, поддерживает ЧВК «Вагнера», отказался от заявлений о военной помощи террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции призвал стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.