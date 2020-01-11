Путин назвал Минские соглашения единственной основой для урегулирования на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель урегулирование кризиса на Украине. Берлин согласен, что Минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования на юго-востоке страны, подчеркнул президент.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель в субботу, 11 января. Президент отметил важность воплощения в жизнь задач, поставленных в ходе встреч в «нормандском формате».

«Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию», — подчеркнул глава государства.

Путин назвал продление закона об особом статусе Донбасса хорошим шагом в правильном направлении. Однако президент отметил, что он должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях.