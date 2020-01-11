Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
19:10   11 Января 2020
Весь мир

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявила, что Германия отвергает санкции Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2».

«Это — экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным», — отметила Меркель.

По словам канцлера, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции Соединенных Штатов, которые направлены в числе прочего и на участников «Северного потока — 2». Меркель не наблюдает односторонней зависимости от России в вопросе поставок газа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #путин #меркель #германия #санкции #газ #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...