Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявила, что Германия отвергает санкции Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2».

«Это — экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным», — отметила Меркель.

По словам канцлера, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции Соединенных Штатов, которые направлены в числе прочего и на участников «Северного потока — 2». Меркель не наблюдает односторонней зависимости от России в вопросе поставок газа.