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18:53   11 Января 2020
Россия

Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидеры обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Германия и Россия выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий.

Лидер РФ назвал вопрос вокруг сохранения СВПД по ядерной программе Ирана чрезвычайно важным, как для ближневосточного региона, так и для всего мира в целом.

Путин напомнил, что иранские партнеры заявили о приостановке своих обязательств по СВПД после отказа Соединенных Штатов от этой договоренности. Президент России подчеркнул, что речь идет именно о добровольных обязательствах. При этом он напомнил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению сделки.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #германия #переговоры #свпд #иранская сделка

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