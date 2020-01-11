Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидеры обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Германия и Россия выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий.

Лидер РФ назвал вопрос вокруг сохранения СВПД по ядерной программе Ирана чрезвычайно важным, как для ближневосточного региона, так и для всего мира в целом.

Путин напомнил, что иранские партнеры заявили о приостановке своих обязательств по СВПД после отказа Соединенных Штатов от этой договоренности. Президент России подчеркнул, что речь идет именно о добровольных обязательствах. При этом он напомнил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению сделки.