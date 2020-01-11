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18:52   11 Января 2020
Россия

Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили транзит российского газа через Украину. Об этом сообщил глава государства по итогам переговоров в субботу, 11 января.

Стороны отметили важность достигнутых 1 декабря договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, сказал Путин.

Он подчеркнул, что договоренности носят взаимовыгодный характер как для России, так и для Украины.

Напомним, 19 декабря на переговорах в Берлине РФ и Украина пришли к согласию по транзиту газа. Позже стороны заключили контракт сроком на пять лет. «Газпром» забронировал прокачку 225 миллиардов кубометров  топлива по газотранспортной системе Украины.

За транзит Киев получит более семи миллиардов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #меркель #газ

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