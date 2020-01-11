Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия и Германия поддерживают активные экономические отношения, несмотря на санкции.

«Несмотря на некоторые сложности, к примеру сохраняющиеся санкции в связи с Украиной, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество», — сказала канцлер, отметив контакты России и Германии в области науки и образования.

Меркель позитивно относится к тому, что жители России и Германии поддерживают контакты и считает их продуктивными.