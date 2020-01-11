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Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
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 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
18:45   11 Января 2020
Весь мир

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия и Германия поддерживают активные экономические отношения, несмотря на санкции.

«Несмотря на некоторые сложности, к примеру сохраняющиеся санкции в связи с Украиной, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество», — сказала канцлер, отметив контакты России и Германии в области науки и образования.

Меркель позитивно относится к тому, что жители России и Германии поддерживают контакты и считает их продуктивными.

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Автор: Роман Самойлов
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