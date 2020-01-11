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18:44   11 Января 2020
Россия

Путин поддержал идею провести международную конференцию по Ливии в Берлине

Путин поддержал идею провести международную конференцию по Ливии в Берлине

Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии в Берлине. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

Глава государства назвал данную инициативу ФРГ своевременной. Путин отметил, что необходимо привлечь к участию в конференции тех, кто реально заинтересован в урегулировании ситуации в Ливии.

«Ее (конференции) решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами», — сказал президент РФ.

Международная конференция по Ливии в Берлине станет очень хорошим шагом к «предотвращению негативных тенденций» в Ливии, считает глава государства.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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