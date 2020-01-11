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18:36   11 Января 2020
Россия

Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве

Задержаны подозреваемые в нападении на жену депутата в Москве

Двое подозреваемых в нападении на жену муниципального депутата столицы Михаила Хананашвили доставлены в отделение полиции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению», — заявил собеседник агентства.

Ранее Михаил Хананашвили заявлял, что на его жену было совершено нападение, когда она возвращалась домой 9 января в девять часов вечера. По словам депутата, ей нанесли «колото-резаное ранение».

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы нападающих уточняются.

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Автор: Роман Самойлов
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