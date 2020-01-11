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Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

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Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
18:32   11 Января 2020
Россия

Путин заявил, что РФ высоко ценит поддержку Германией «Северного потока — 2»

Путин заявил, что РФ высоко ценит поддержку Германией «Северного потока — 2»

Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку «Северного потока — 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

Он напомнил, что Россия и Германия реализовали ряд крупных совместных проектов в области энергетики.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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