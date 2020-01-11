Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку «Северного потока — 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель в субботу, 11 января.

Он напомнил, что Россия и Германия реализовали ряд крупных совместных проектов в области энергетики.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.