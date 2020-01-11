Актера Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата

Американские актеры Мартин Шин и Хоакин Феникс были задержаны сотрудниками правопорядка на митинге против изменения климата. Об этом сообщает телеканал CNN.

Демонстрация в поддержку мер для предотвращения изменения климата прошла в пятницу, 10 января, в центре Вашингтона. Организатором выступила неправительственная организация, которая выступает в защиту природы. Основателем является американская актриса и активистка Джейн Фонда.

По информации полиции, в ходе митинга были задержаны 147 человек. Задержанным предъявлены обвинения в создании помех для пешеходов.

Как отмечают организаторы митинга, Феникс в своем выступлении обратил внимание на развитие животноводства, которое способствует глобальному потеплению. Участники демонстрации также призывали отказаться от добычи ископаемого топлива.