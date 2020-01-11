Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 11 января, шествие стартовало с площади Нации и двинулось к площади республики в Париже. Участники протестуют против новой пенсионной реформы. В составе шествия – участники протестного движения «желтых жилетов» и представители крупнейших профсоюзов Франции. На проспекте Домениль в шествие попытались вклиниться радикалы из «Черного блока». Они разбили несколько витрин и остановок, а также попытались соорудить баррикады.

Силы правопорядка вынуждены были применить против протестующих слезоточивый газ. Обстановка в районе по-прежнему остается напряженной, передает ТАСС.

В Париже и многих других французских городах проходят акции протеста против новой пенсионной реформы. Протестующие требуют от власти отказаться от принятия проекта. В соответствии с новой реформой, пенсия будет выплачиваться в полном объеме только с 64 лет, а специальные тарифы для отдельных категорий граждан полностью отменят.