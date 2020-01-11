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17:23   11 Января 2020
Россия

Глава родительского комитета оценила введение оценки «зачтено» для школьных аттестатов

Глава родительского комитета оценила введение оценки «зачтено» для школьных аттестатов

Введение оценки «зачтено» в школьные аттестаты может быть полезным для некоторых предметов. Об этом заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению эксперта, подобный вид оценки будет уместен для таких предметов, как физическая культура, музыка и изобразительное искусство. Волынец заявила, что творческие предметы трудно оценивать с точки зрения «качественно-количественных показателей», а уровень физической культуры не должен сказываться на аттестате.

«Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение», — отметила эксперт.

Введение подобной оценки поможет снизить уровень стресса для ребенка в школе, поскольку у него пропадет страх получить плохую оценку. Волынец считает, что этот фактор положительно скажется на старании детей в учебе.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что новый порядок выдачи школьных аттестатов позволит учителям ставить «зачтено» за такие предметы, как ИЗО, музыка и физкультура.

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Автор: Роман Самойлов
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