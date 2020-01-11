Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
17:02   11 Января 2020
Россия

Митрополит Иларион назвал храмы РПЦ хорошим местом для знакомств

Митрополит Иларион назвал храмы РПЦ хорошим местом для знакомств

Храмы могут быть хорошим местом для знакомств и общения, которое впоследствии может перерасти в любовь. Такую точку зрения высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — отметил митрополит.

По словам представителя РПЦ, многие церковные люди, которые вступили впоследствии в брак, познакомились именно в храме. Во внебогослужебное время люди начинали общаться друг с другом, а позже их отношения переросли в любовные чувства.

«И не случайно ведь существует поговорка: «Браки заключаются на небесах», — подчеркнул митрополит Иларион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #отношения #рпц #храмы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...