Митрополит Иларион назвал храмы РПЦ хорошим местом для знакомств

Храмы могут быть хорошим местом для знакомств и общения, которое впоследствии может перерасти в любовь. Такую точку зрения высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — отметил митрополит.

По словам представителя РПЦ, многие церковные люди, которые вступили впоследствии в брак, познакомились именно в храме. Во внебогослужебное время люди начинали общаться друг с другом, а позже их отношения переросли в любовные чувства.