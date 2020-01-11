ФБК привлекут к ответственности за нарушение закона об иноагентах после обращения ФАН

Обращение редакции Федерального агентства новостей в Роскомнадзор и Министерство юстиции по факту нарушения «Фондом борьбы с коррупцией» (иноагент) законодательства об иностранных агентах могло повлиять на привлечение фонда к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ.

Ранее в декабре журналисты направили в ведомства обращения по факту нарушения ФБК законодательства РФ. Редакция написала, что фонд не соблюдает правые нормы об иноагентах, а также отметила отказ руководства маркировать связанные с ФБК медиаресурсы пометкой «иноагент».

Директор ФБК Иван Жданов 10 января сообщил в Twitter, что Минюст официально пригласил его для оформления двух административных протоколов по закону об иноагентах. «Интерфакс» подтвердил, что Минюст намерен привлечь ФБК к административной ответственности.

Редакция ФАН считает себя сопричастной к процессу привлечения ФБК к ответственности за нарушения законов. Издание не исключает, что фонд оштрафуют также за распространение в интернете материалов без маркировки об их принадлежности иноагенту.

Ответственность за такое правонарушение также предусмотрена статьей 19.34 КоАП РФ.

Минюст включил ФБК в реестр НКО — иностранных агентов 9 октября 2019 года. Ведомство в ходе проверки нашло денежные транзакции, поступившие в ФБК из других государств.