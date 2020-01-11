ФБК привлекут к ответственности за нарушение закона об иноагентах после обращения ФАН

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

Путин заявил, что РФ и Германия не видят альтернатив политическому урегулированию в САР

 Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба

Путин обеспокоен большим количеством наемников переброшенных в Ливию из Идлиба
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору
Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

 Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией

Меркель заявила об активных экономических отношениях между Россией и Германией
17:35   11 Января 2020
Россия

ФБК привлекут к ответственности за нарушение закона об иноагентах после обращения ФАН

ФБК привлекут к ответственности за нарушение закона об иноагентах после обращения ФАН

Обращение редакции Федерального агентства новостей в Роскомнадзор и Министерство юстиции по факту нарушения «Фондом борьбы с коррупцией» (иноагент) законодательства об иностранных агентах могло повлиять на привлечение фонда к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ.

Ранее в декабре журналисты направили в ведомства обращения по факту нарушения ФБК законодательства РФ. Редакция написала, что фонд не соблюдает правые нормы об иноагентах, а также отметила отказ руководства маркировать связанные с ФБК медиаресурсы пометкой «иноагент».

Директор ФБК Иван Жданов 10 января сообщил в Twitter, что Минюст официально пригласил его для оформления двух административных протоколов по закону об иноагентах. «Интерфакс» подтвердил, что Минюст намерен привлечь ФБК к административной ответственности.

Редакция ФАН считает себя сопричастной к процессу привлечения ФБК к ответственности за нарушения законов. Издание не исключает, что фонд оштрафуют также за распространение в интернете материалов без маркировки об их принадлежности иноагенту.

Ответственность за такое правонарушение также предусмотрена статьей 19.34 КоАП РФ.

Минюст включил ФБК в реестр НКО — иностранных агентов 9 октября 2019 года. Ведомство в ходе проверки нашло денежные транзакции, поступившие в ФБК из других государств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#минюст #фбк #иноагенты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...