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16:52   11 Января 2020
Россия

В Совфеде заявили, что информационные войны США не помешали открытию «Турецкого потока»

В Совфеде заявили, что информационные войны США не помешали открытию «Турецкого потока»

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич заявил, что запуск газопровода «Турецкий поток» имеет колоссальное значение. Информационная война со стороны США не помогла ей помешать его открытию.

В среду, 8 января, в Стамбуле лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на официальной церемонии открыли газопровод «Турецкий поток». Президент РФ назвал это событие важным для Москвы и Анкары, а также для всей Европы.

Несмотря на то, что проект носит «чисто экономический» характер, открытие «Турецкого потока» — колоссальное событие с политической точки зрения, считает Франц Клинцевич.

«Еще будет «Северный поток – 2», и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается, а это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет. Американцам практически ничего не удалось из ими задуманного», — отметил член Совфеда.

«Турецкий поток» является одним из крупнейших энергетических проектов последнего времени. Газопровод состоит из двух ниток, каждая из которых имеет мощность в 15,75 миллиарда кубометров. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, вторая – Юго-Восточную и Южную Европу.

Напомним, что в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета, в соответствии с которым против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» вводятся санкции. США обратились к компаниям, ведущим прокладку газопровода, с требованием остановить строительство.

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Автор: Роман Самойлов
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